В Нижнетавдинском районе увеличат площадь под кормовые культуры

| Фото: управление сельского хозяйства Нижнетавдинского района | Фото: управление сельского хозяйства Нижнетавдинского района

На 1-2 тыс. га будет увеличен посевной клин под кормовые культуры в Нижнетавдинском районе в 2019 году. Связано это с увеличением поголовья крупного рогатого скота. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил начальник управления сельского хозяйства районной администрации Олег Мулин.

"Общая посевная площадь района составит, предварительно, около 23 тысяч гектаров. Решено сократить посевной клин под зерновые культуры, - отметил он. - При этом площадь под кормовые будет увеличена, так как в районе растет поголовье крупного рогатого скота".

В Нижнетавдинском районе насчитывается 25 предприятий, занятых растениеводством. Практически все они на 100 % подготовлены к весенне-полевым работам.

По словам начальника районного управления сельского хозяйства, готовность техники составляет 98 %. Всего более 160 единиц техники будет задействовано в севе 2019 года.

"Это трактора всех модификаций, посевные комплексы, агрегаты. Мы за последние два года приобрели четыре комплекса. За пять лет на 90 процентов обновили технический парк, а в некоторых предприятиях на 100 процентов. И при этом техника вся отечественная", - заметил Олег Мулин.

Более 6,5 тыс. тонн семян понадобится нижнетавдинским аграриям для посевной кампании. Около 90 % семенного материала уже проверили сотрудники филиала Россельхозцентра.

"35 процентов - кондиционные семена, остальные предстоит подработать. До 1 мая семена будут подготовлены, - заверил Олег Мулин. - С каждым годом нам удается улучшить показатель качества семенного фонда. Во многом благодаря применению сушилок. За последние годы установлено в хозяйствах района четыре сушилки. Еще одно предприятие по итогам весенней выставки техники в Винзилях приобрело одну транспортерную сушилку мощностью шесть тонн в час".

Сортообновлением и сортосменой в Нижнетавдинском районе занимаются ежегодно. Какие именно сорта пшеницы, ячменя, рапса и других культур наиболее приемлемы для района, выясняют по итогам работы экспертов на нижнетавдинском сортоиспытательном участке. Там выращивают более 120 культур.

"Мы попробовали новые сорта пшеницы "Авиада", "Злата", выведенные тюменскими учеными-селекционерами, и они по итогам прошлого года дали хороший урожай – более 40 центнеров с гектара, - рассказал Мулин. - Ячмень "Вакула" и "Абалак" тоже хорошие сорта. Потребность в элитных семенах составляет 200 тонн, на сегодня более 75 тонн завезено".

В районе накануне сева формируют запас минеральных удобрений, из 3 тыс. тонн завезли 65 %.

По словам начальника управления сельского хозяйства, в районе нет острой потребности в механизаторах, так как молодежь возвращается на село, их стараются закрепить, некоторые предприятия строят жилье для специалистов.

Что касается сроков посевной кампании, то, как заметил Олег Мулин, раз на раз не приходится, все зависит от погодных условий.

"В прошлом году посевная началась после 10 мая, то есть боронить начали 6 мая, а сеять с 16 мая, - рассказал он. - Сев зерновых и зернобобовых культур закончили 25 мая, то есть уложились в агротехнологические сроки. Как будет в этот раз, покажет погода, но уже сегодня видим – поля оголяются, снега становится все меньше".

Считанные дни остаются до выхода механизаторов в поле, и, как заметил начальник управления сельского хозяйства Нижнетавдинского района Олег Мулин, этого момента ждут все, ведь один весенний день год кормит.

| Фото: управление сельского хозяйства Нижнетавдинского района | Фото: управление сельского хозяйства Нижнетавдинского района

Анжела Лебедева