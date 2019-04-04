Тюменская студентка стала призером чемпионата мира по тайскому боксу

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Первокурсница института геологии и нефтегазодобычи Тюменского индустриального университета Бегайым Какчекеева вернулась с бронзовой медалью с чемпионата мира по тайскому боксу, который проходил в Бангкоке с 12 по 20 марта, сообщает ТИУ.

Тюменская спортсменка выступала в составе сборной России среди юниоров в весовой категории до 51 кг.

"Я провела на чемпионате два боя. Один выиграла, в другом уступила перуанке по очкам. Пока мне нет девятнадцати, я не могу сражаться за пояс как полупрофессионалы - юниоры получают только медаль и сертификат. От взрослых бойцов нас отличает и то, что мы обязаны выступать в защите", - рассказала Бегайым Какчекеева.

В 2018 году спортсменка уже выступала в Таиланде за свою родину Кыргызстан. На том чемпионате мира она встретилась с тренером российской сборной из Тюмени Сергеем Бабаяном. Это повлияло на выбор дальнейшей судьбы. Бегайым поступила в Тюменский индустриальный университет и здесь продолжает свою спортивную карьеру.

Главная цель спортсменки – пояс чемпиона, в июне ей исполнится 19, и она сможет принять участие в полупрофессиональных боях. Ближайший шанс может выпасть на чемпионате Европы, который пройдет в сентябре 2019 года в Санкт-Петербурге. А еще после вступления в спортивный клуб "Гвардия" хрупкая девушка мечтает открыть в ТИУ секцию тайского бокса, чтобы передавать свой опыт и любовь к этому вида спорта всем желающим.