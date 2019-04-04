  • 4 апреля 20194.04.2019четверг
  • USD65,1639
    EUR73,1725
  • В Тюмени 1..3 С 3 м/с ветер северный

Тюменская студентка стала призером чемпионата мира по тайскому боксу

Спорт, 13:37 04 апреля 2019

ТИУ | Фото: ТИУ

Первокурсница института геологии и нефтегазодобычи Тюменского индустриального университета Бегайым Какчекеева вернулась с бронзовой медалью с чемпионата мира по тайскому боксу, который проходил в Бангкоке с 12 по 20 марта, сообщает ТИУ.

Тюменская спортсменка выступала в составе сборной России среди юниоров в весовой категории до 51 кг.

"Я провела на чемпионате два боя. Один выиграла, в другом уступила перуанке по очкам. Пока мне нет девятнадцати, я не могу сражаться за пояс как полупрофессионалы - юниоры получают только медаль и сертификат. От взрослых бойцов нас отличает и то, что мы обязаны выступать в защите", - рассказала Бегайым Какчекеева.

В 2018 году спортсменка уже выступала в Таиланде за свою родину Кыргызстан. На том чемпионате мира она встретилась с тренером российской сборной из Тюмени Сергеем Бабаяном. Это повлияло на выбор дальнейшей судьбы. Бегайым поступила в Тюменский индустриальный университет и здесь продолжает свою спортивную карьеру.

Главная цель спортсменки – пояс чемпиона, в июне ей исполнится 19, и она сможет принять участие в полупрофессиональных боях. Ближайший шанс может выпасть на чемпионате Европы, который пройдет в сентябре 2019 года в Санкт-Петербурге. А еще после вступления в спортивный клуб "Гвардия" хрупкая девушка мечтает открыть в ТИУ секцию тайского бокса, чтобы передавать свой опыт и любовь к этому вида спорта всем желающим.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бокс , спортсмены , ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:37 04.04.2019Тюменская студентка стала призером чемпионата мира по тайскому боксу
13:04 04.04.2019Тюменцев приглашают на футбольную "Уральскую весну"
12:31 04.04.2019В волейбол на снегу сыграют на Ямале
09:35 04.04.2019Заплыв в Тюмени посвятят тренеру Владимиру Исакову