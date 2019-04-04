  • 4 апреля 20194.04.2019четверг
  • USD65,1639
    EUR73,1725
  • В Тюмени -1..-3 С 3 м/с ветер северный

Жители Уватского района получат стартовый капитал для организации бизнеса

Экономика, 18:43 04 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять временно безработных жителей Уватского района получат стартовый капитал на открытие своего дела по программе "Самозанятость", сообщает администрация муниципалитета.

Из них в качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрировались два человека из Увата.

За содействием в поиске подходящей работы, по словам директора Центра занятости Уватского района Татьяны Беловой, с начала 2019 года обратились 133 человека. Всего признано безработными 74 человека, а средняя продолжительность безработицы по состоянию на 1 марта составила 3,5 месяца. В районе насчитывается 321 вакансия. Дефицит кадров наблюдается в образовании, здравоохранении и торговле. Меньше всего заявлено вакантных мест в производстве.

Впервые в 2019 году в рамках национального проекта "Демография" будет организовано профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# занятость , трудоустройство , Уватский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:43 04.04.2019Жители Уватского района получат стартовый капитал для организации бизнеса
15:05 04.04.2019Ипотека: брать или не брать? Разговор с экспертом
12:09 04.04.2019В Нижнетавдинском районе увеличат площадь под кормовые культуры
19:16 03.04.2019Совокупный кредитный портфель Альфа-Банка в Тюмени составил тридцать один миллиард рублей