Жители Уватского района получат стартовый капитал для организации бизнеса

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять временно безработных жителей Уватского района получат стартовый капитал на открытие своего дела по программе "Самозанятость", сообщает администрация муниципалитета.

Из них в качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрировались два человека из Увата.

За содействием в поиске подходящей работы, по словам директора Центра занятости Уватского района Татьяны Беловой, с начала 2019 года обратились 133 человека. Всего признано безработными 74 человека, а средняя продолжительность безработицы по состоянию на 1 марта составила 3,5 месяца. В районе насчитывается 321 вакансия. Дефицит кадров наблюдается в образовании, здравоохранении и торговле. Меньше всего заявлено вакантных мест в производстве.

Впервые в 2019 году в рамках национального проекта "Демография" будет организовано профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста.