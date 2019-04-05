Более ста пятидесяти километров железной дороги обновят в тюменском регионе

| Фото: из официальной группы ОАО "РЖД" во "ВКонтакте" | Фото: из официальной группы ОАО "РЖД" во "ВКонтакте"

Кампания по ремонту и обновлению пути начнется в тюменском регионе СвЖД в апреле и продлится до ноября. Всего в 2019 году в сезон путевых работ планируется обновить 157 км пути, заменить 39 стрелочных переводов, сообщает пресс-служба тюменского региона СвЖД.

Кроме того, будет выполнена планово-предупредительная выправка более 330 км пути. Все эти меры позволят повысить надежность инфраструктуры, увеличить скорость движения пассажирских и грузовых поездов.

В настоящее время в дистанциях пути идет подготовительный этап. Производится ввод рельсовых плетей в оптимальный температурный режим эксплуатации (рельсы, уложенные в условиях низких температур, при потеплении необходимо перезакрепить). К сезону готовят парк специализированных путевых машин и техники.

Ремонт на участках Тавда-2 – Сетово, Ламенская – Голышманово, Подъем – Кармак, Аксариха – Ощепково, Винзили – Богандинская будет организован по технологии непрерывного цикла. Суть ее в том, что один путь двухпутного участка закрывают на несколько суток для выполнения полного комплекса работ, включая обновление земляного полотна и искусственных сооружений. Работы идут круглосуточно с привлечением большого количества техники и специального подвижного состава. За счет этого достигается значительная экономия времени и материальных ресурсов.

Во время путевых работ для увеличения пропускной способности магистрали пассажирские и грузовые составы курсируют по специально разработанным графикам: они позволяют регулировать движение и не допускать сбоев в перевозочном процессе.