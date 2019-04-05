  • 5 апреля 20195.04.2019пятница
  • USD65,3281
    EUR73,4223
  • В Тюмени -1..1 С 2 м/с ветер юго-западный

Земледельцы региона получат более семисот миллионов рублей на посевную кампанию

Экономика, 18:10 05 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 770 млн рублей федеральной и областной поддержки будет доведено до сельхозпроизводителей в апреле-июне 2019 года, сообщает региональный департамент АПК.

Специалисты ведут работу по согласованию необходимой документации для выплаты несвязанной поддержи в области растениеводства.

В предстоящую посевную кампанию земледельцам региона предстоит засеять более 1 млн га. В хозяйствах области продолжается проверка семян на кондиционность. По данным Тюменского филиала Россельхозцентра этот показатель на сегодня составляет 55 %.

Семена сельскохозяйственных культур, производство которых по природно-климатическим условиям на территории области невозможно, активно закупают. Приобретено 46 % от потребности семян кукурузы, 33 % масличных культур, 62 % овощей. До начала весеннего сева данные семена будут приобретены в полном объеме.

Аграрии закупают и минеральные удобрения. Из планируемого объема под урожай 2019 года, 96,8 тыс. тонн, у сельхозпроизводителей на складах уже имеется 58,8 тыс. тонн. Поставка минеральных удобрений продолжится до июня.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# минеральные удобрения , несвязанная поддержка , посевная кампания , семена

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:10 05.04.2019Земледельцы региона получат более семисот миллионов рублей на посевную кампанию
17:16 05.04.2019Более ста пятидесяти километров железной дороги обновят в тюменском регионе
15:15 05.04.2019Более трехсот квадратов введено в эксплуатацию в Викуловском районе за два месяца 2019 года
18:43 04.04.2019Жители Уватского района получат стартовый капитал для организации бизнеса