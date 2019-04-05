Земледельцы региона получат более семисот миллионов рублей на посевную кампанию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 770 млн рублей федеральной и областной поддержки будет доведено до сельхозпроизводителей в апреле-июне 2019 года, сообщает региональный департамент АПК.

Специалисты ведут работу по согласованию необходимой документации для выплаты несвязанной поддержи в области растениеводства.

В предстоящую посевную кампанию земледельцам региона предстоит засеять более 1 млн га. В хозяйствах области продолжается проверка семян на кондиционность. По данным Тюменского филиала Россельхозцентра этот показатель на сегодня составляет 55 %.

Семена сельскохозяйственных культур, производство которых по природно-климатическим условиям на территории области невозможно, активно закупают. Приобретено 46 % от потребности семян кукурузы, 33 % масличных культур, 62 % овощей. До начала весеннего сева данные семена будут приобретены в полном объеме.

Аграрии закупают и минеральные удобрения. Из планируемого объема под урожай 2019 года, 96,8 тыс. тонн, у сельхозпроизводителей на складах уже имеется 58,8 тыс. тонн. Поставка минеральных удобрений продолжится до июня.