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В Тюмени идет проверка по факту падения малыша из окна

Происшествия, 12:20 08 апреля 2019

из группы "СУ СКР по ХМАО-Югре" ВКонтакте | Фото: из группы "СУ СКР по ХМАО-Югре" ВКонтакте

По факту падения четырехлетнего ребенка из окна дома на ул. Муравленко в Тюмени организована процессуальная проверка, сообщает следственное управление СКР по Тюменской линии.

Малыш выпал из окна квартиры многоквартирного дома, расположенной на четвертом этаже. У мальчика диагностировали тяжелую сочетанную травму. Его госпитализировали в реанимацию ОКБ №2. За его жизнь борются врачи.

Следователи проводят процессуальную проверку.

"По предварительным данным, происшествие случилось, когда мальчик находился в комнате один. Его мама со своей знакомой и другим ребенком были в соседней комнате. Предположительно, мальчик забрался на диван, который стоит у окна, залез на подоконник, открыл самостоятельно окно и выпал из него", — сообщили в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить следователям. Также они изучат условия проживания и воспитания мальчика. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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# падение с высоты , проверка , следователи

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