Грузовой поезд насмерть сбил мужчину

| Фото: из группы "Уральское СУТ СК России" ВКонтакте | Фото: из группы "Уральское СУТ СК России" ВКонтакте

27-летний мужчина погиб, попав под колеса грузового поезда в Тюменской области, 6 апреля. Организована доследственная проверка, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР.

Трагедия произошла на 2156 км 2 пикета станции "Озеро Андреевское" утром 6 апреля.

По предварительным данным, машинист, заметив человека на железнодорожных путях, подал сигнал и экстренно затормозил, но избежать наезда не удалось. В результате молодой мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Следователи осмотрели место происшествия и тело. Машинист локомотивной бригады опрошен. Дано поручение на получение расшифровки скоростемерной ленты.

"Тело погибшего направлено в судебно-экспертное учреждение Тюмени для проведения медицинского исследования и установления причины смерти. Вместе с тем проводятся иные мероприятия по выяснению причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки примут процессуальное решение", — сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.