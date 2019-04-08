Грузовой поезд насмерть сбил мужчину
27-летний мужчина погиб, попав под колеса грузового поезда в Тюменской области, 6 апреля. Организована доследственная проверка, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР.
Трагедия произошла на 2156 км 2 пикета станции "Озеро Андреевское" утром 6 апреля.
По предварительным данным, машинист, заметив человека на железнодорожных путях, подал сигнал и экстренно затормозил, но избежать наезда не удалось. В результате молодой мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.
Следователи осмотрели место происшествия и тело. Машинист локомотивной бригады опрошен. Дано поручение на получение расшифровки скоростемерной ленты.
"Тело погибшего направлено в судебно-экспертное учреждение Тюмени для проведения медицинского исследования и установления причины смерти. Вместе с тем проводятся иные мероприятия по выяснению причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки примут процессуальное решение", — сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.