Избитая сожителем ноябрянка умерла в больнице
| Фото: СУ СКР по ХМАО-Югре
46-летнего мужчину подозревают в гибели сожительницы в Ноябрьске. Ему предъявили обвинение, сообщает следственное управление СКР по ЯНАО.
Утром 7 апреля в центральную городскую больницу Ноябрьска привезли местную жительницу 1978 года рождения. У нее диагностировали множественные травмы. Женщина успела рассказать, что ее избил сожитель. Спустя несколько часов после поступления в медицинское учреждение женщина скончалась.
Подозреваемого задержали. Обстоятельства устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.