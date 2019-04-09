Избитая сожителем ноябрянка умерла в больнице

| Фото: СУ СКР по ХМАО-Югре | Фото: СУ СКР по ХМАО-Югре

46-летнего мужчину подозревают в гибели сожительницы в Ноябрьске. Ему предъявили обвинение, сообщает следственное управление СКР по ЯНАО.

Утром 7 апреля в центральную городскую больницу Ноябрьска привезли местную жительницу 1978 года рождения. У нее диагностировали множественные травмы. Женщина успела рассказать, что ее избил сожитель. Спустя несколько часов после поступления в медицинское учреждение женщина скончалась.

Подозреваемого задержали. Обстоятельства устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.