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Избитая сожителем ноябрянка умерла в больнице

Происшествия, 18:56 09 апреля 2019

СУ СКР по ХМАО-Югре | Фото: СУ СКР по ХМАО-Югре

46-летнего мужчину подозревают в гибели сожительницы в Ноябрьске. Ему предъявили обвинение, сообщает следственное управление СКР по ЯНАО.

Утром 7 апреля в центральную городскую больницу Ноябрьска привезли местную жительницу 1978 года рождения. У нее диагностировали множественные травмы. Женщина успела рассказать, что ее избил сожитель. Спустя несколько часов после поступления в медицинское учреждение женщина скончалась.

Подозреваемого задержали. Обстоятельства устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

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# избиение , следователи , смерть

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