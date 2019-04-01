Идеи по развитию экспорта высказал тюменский бизнес на лесном форуме

| Фото: Пресс-службы ТПП ТО | Фото: Пресс-службы ТПП ТО

Лесная промышленность – одна из перспективных отраслей экономики Тюменской области, которая может стать драйвером для увеличения объемов экспорта. Такое мнение выразил президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин на пленарном заседании регионального этапа Национального лесного форума, который проходил в Тюмени 11-12 апреля.

Он напомнил, что в регионе действуют более 550 предприятий лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной отрасли. За 2018 год экспорт древесины составил чуть больше 46 млн долларов, что почти вдвое меньше показателя 2017 года.

"За последнее время наблюдается рост экспорта фанеры, хотя в рамках всей страны это всего два процента от общего производства. Бизнесу и власти есть куда стремиться и на что обратить внимание", - подчеркнул Эдуард Абдуллин.

В качестве действенной меры быстрого развития экспорта продукции лесопромышленного комплекса Тюменской области президент ТПП от имени сообщества бизнесменов региона предложил глубокую переработку древесины в бумагу, целлюлозу, картон, крафтовую бумагу и другие виды продукции с высокой добавленной стоимостью.

"Производить низкорентабельную продукцию не имеет смысла: транспортные расходы доставки до потребителя съедают всю прибыль. Поэтому интересно производить дорогую качественную продукцию, которая востребована у зарубежных партнеров и цена на которую растет каждый год", - прокомментировал президент ТПП региона.

Идею поддержал председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы РФ Николай Николаев, отметив, что за продукцией глубокой переработки древесины – будущее.

Для стимулирования деятельности экспортеров Тюменской области и увеличения их числа президент региональной ТПП Эдуард Абдуллин предложил рассмотреть частичную компенсацию транспортных расходов продукции до границы страны конечного потребителя.

"В последние семь лет показатель объема заготовки древесины неуклонно увеличивается, но экспорт древесины показывает спад. Если в 2014 году Россия экспортировала около десяти процентов древесины, то по итогам 2018 года зафиксировано восемь процентов продаж", - отметил он.

Эдуард Абдуллин отметил, что Россия по-прежнему входит в число лидеров стран-экспортеров продукции лесопромышленного комплекса. Страна продает за рубеж 15 % от общего мирового объема делового круглого леса, 19% - пиломатериалов, 7 % - древесных пеллет и около 3 % - бумаги и картона. Но Китай, Германия, Великобритания, США и Канада по некоторым показателям значительно обгоняют нашу страну, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Тюменской области.