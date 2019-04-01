В Тюмени на очистных сооружениях водоотведения установлены итальянские воздуходувки

| Фото: Тюменский водоканал | Фото: Тюменский водоканал

На очистных сооружениях водоотведения областного центра установлены итальянские воздуходувки фирмы NexTurbo Technologie, сообщает пресс-служба тюменского водоканала.

Данное оборудование, как отмечают специалисты, поможет водоканалу экономить более 7 млн рублей ежегодно. Эти средства будут направлены на дальнейшее развитие систем водоснабжения и водоотведения Тюмени.

В Тюмени в рамках заключенного концессионного соглашения продолжается комплексная реконструкция очистных сооружений водоотведения. Напомним, за несколько лет специалистам тюменского водоканала предстоит совершить революцию в технологии очистки сточных вод, будет проведена не только реконструкция существующих этапов очистки, но и появятся новые.

| Фото: Тюменский водоканал | Фото: Тюменский водоканал

Запуск новых воздуходувок, обеспечивающих подачу воздуха на этап биологической очистки – один из важных этапов дальнейшего развития сооружений. При выборе этого оборудования была проведена оценка всех современных образцов, представленных на мировом рынке оборудования, в итоге, на очистных сооружениях водоотведения были установлены итальянские воздуходувки фирмы NexTurbo Technologie.

Замена воздуходувок потребовалась для дальнейшего развития этапа биологической очистки сточных вод. Большой объем воздуха требуется для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов, обеспечивающих очистку сточных вод от органических соединений.

В ближайшее время планируется начать строительство третьего блока сооружений нитри- денитрификации и дефосфотации, для эффективной работы которых потребуется объем воздуха значительно выше того, какой могли обеспечить старые воздуходувные агрегаты.

Всего было смонтировано пять единиц нового воздуходувного оборудования общей производительностью 117 тыс.куб. метров/час сжатого воздуха. Они пришли на замену устаревшим агрегатам марки ТВ-300 и ТВ-175. Свою высокую эффективность новое оборудование уже подтвердило в результате проведенных испытаний. При одинаковой подаче сжатого воздуха в объеме 36 тыс. куб. метров/ч старые воздуходувки потребляют 822,5 кВт, новые воздуходувки NextTurbo всего 715,4 кВт, что в удельном значении составляет 0,023 и 0,020 кВт/куб. метров соответственно. Таким образом, без учета режима работы, новое оборудование оказалось экономичнее на 13,02 %. В денежном эквиваленте годовая экономия затрат на электроэнергию более 7 млн рублей.

"Выбор любого оборудования – крайне ответственный этап. На этом этапе необходимо провести комплексную оценку приобретаемого оборудования, с учетом капитальных и эксплуатационных затрат, чтобы не только обеспечить бесперебойную его работу в будущем, но и получить максимальный эффект от его применения, - поделился главный инженер "Росводоканал Тюмень" Андрей Максимов. - Проведенные промышленные испытания нового воздуходувного оборудования подтверждают, что выбор был сделан правильно".