Конфеты будет выпускать новый резидент индустриального парка "Боровский"

| Фото: www.tmnpark.ru | Фото: www.tmnpark.ru

Кондитерская фабрика стала новым резидентом в индустриальном парке "Боровский", сообщает Агентство инфраструктурного развития Тюменской области.

Реализовывать проект фабрики будет компания "АРС-трэйд", которая планирует инвестировать в ее строительство 43,9 млн рублей, инвестор планирует создать 20 рабочих мест.

На участке площадью 0,9 га будут построены цеха для производства широкого ассортимента продукции: конфет с начинкой, конфет с добавлениями семечек, кураги, чернослива, имбиря, патоки, различных орехов, какао и других, кроме того планируется запустить линию по производству зефира, а в перспективе на фабрике должна появиться и своя линия по производству шоколада.

В планах компании ввести объект в эксплуатацию в конце 2019 - начале 2020 года. На начальном этапе фабрика будет выпускать до 10 тонн продукции в месяц, а до 2021 года объемы производства возрастут до 30 тонн.

"Проект находится на высокой стадии готовности: подобрано и частично приобретено оборудование, определены строительные компании-подрядчики, проводится подбор персонала, получено одобрение лизинговых компаний на приобретение автотранспорта для поставки сырья и развозки персонала, заказана технологическая карта пищевого производства, разрабатывается маркетинговая стратегия. Поэтому мы уверены, что риски, связанные с реализацией этого проекта минимальны. Уверена, в ближайшем будущем кондитерская продукция нашего нового резидента займет свое место на продуктовых полках", - отметила директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.

Добавим, в парке "Боровский" работают 12 резидентов: "Ягоды Плюс", "СибБурМаш", "Тюмень Прибор" и "НГ-групп", "Ландис", "Рост Гриб", "ЭнергоТехСервис", "Прованс групп", "ОКейч", "Магия вкуса", "Сибирь-ТрансЭН" и "АРС-трэйд". Два резидента "Ягоды Плюс", "Ландис" уже выпускают продукцию, в ближайшее время ожидают открытия производственные комплексы компаний "Прованс групп" и "ОКейч"