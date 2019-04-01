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Судебные приставы выявили сто пятьдесят должников-водителей

Происшествия, 16:28 18 апреля 2019

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

150 должников было выявилено в ходе совместного рейда сотрудников ГИБДД и судебных приставов в Тюмени, сообщает УФССП России по Тюменской области.

На ул. 50 лет октября экипаж ГИБДД останавливал водителей, судебные приставы проверяли их на наличие неоплаченных задолженностей. В ходе мероприятия было проверено 174 единицы транспортных средств, при этом выявлено 150 должников. Произведено 11 арестов автотранспортных средств и три автомобиля были изъяты. По терминалу оплачено 115 тыс. рублей.

Водители имели непогашенные долги по штрафам ГИБДД, ЖКХ и налогам. Пятерым было вручено требование явиться в отдел к судебному приставу.

Один водитель, увидев сотрудников УФССП, поспешил покинуть место, тем самым насторожил инспекторов ГИБДД. В итоге у водителя оказалась задолженность за нарушение ПДД в 2 тыс. рублей, которые он оплатил на месте.

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# ГИБДД , рейд , судебные приставы

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