Многопрофильный госпиталь "Мать и дитя" откроется в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Многопрофильный госпиталь "Мать и дитя" Тюмень" откроется в областном центре 19 апреля. В торжественной церемонии примет участие губернатор Тюменской области Александр Моор.

Госпиталь "Мать и дитя" Тюмень" – один из самых масштабных инвестиционных проектов в сфере медицины в Тюменской области. Его строительство началось 21 июня 2017 года. Общий объем инвестиций в проект составил 3,2 млрд рублей. К 2022 году здесь будет создано более 400 новых рабочих мест. Госпиталь предназначен для приема пациентов, проживающих в западно-сибирском регионе.

В госпитале представлены медицинские услуги как по основным направлениям деятельности Группы – родовспоможению, женскому здоровью и педиатрии, так и широкий спектр услуг для всех членов семьи. Всего здесь будет оказываться помощь по более чем 20 направлениям, включая акушерство, гинекологию, урологию, хирургию, ортопедию, кардиологию, эндоваскулярную хирургию, пластическую хирургию, лабораторную диагностику. Здесь же будет проводиться процедура ЭКО по полису ОМС.

Площадь нового госпиталя составляет 15 тыс. кв. м., в здании шесть этажей. Клиника оборудована десятью современными высокотехнологичными операционными, одна из которых интегрированная, что позволит проводить удаленное консультирование с врачами из других госпиталей компании.

Современное оснащение лечебного учреждения предоставляет возможность выполнять эндоскопические ЛОР-операции, малотравматичные травматологические операции, широкий спектр урологических и все виды лапароскопических вмешательств в гинекологии и онкогинекологии и другие. В госпитале будут проводиться уникальные органосохраняющие операции с применением эндоваскулярных методик, будет активно развиваться медицина плода, в том числе фетальная хирургия.

Диагностический центр госпиталя предложит широкий ряд услуг, включая КТ, МРТ, маммографию, цифровую рентгенографию, ультразвуковую диагностику, ангиографию. В госпитале будут работать эндоскопическое отделение и отделение лабораторной диагностики, позволяющее проводить исследования по восьми направлениям, включая генетические исследования, ПЦР, онкологическую цитологию.

Госпиталь в Тюмени будет работать в соответствии с высокими стандартами оказания медицинской помощи, традиционно принятыми в ГК "Мать и дитя", он оснащен новейшим оборудованием ведущих мировых производителей – таких компаний как GE Healthcare, Olympus, Storz, Philips и других.

Новый клинический госпиталь "Мать и дитя" Тюмень" – шестой по счету госпиталь компании, которая последовательно, уже в течение многих лет, развивает сеть многопрофильных медицинских центров высокого уровня в российских регионах, внедряя современные медицинские технологии, создавая рабочие места, способствуя повышению качества жизни российских граждан.