Александр Моор жестко отреагировал на требования голышмановских чиновников к жителям

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Исполнительные органы власти должны обращать внимание на проблемы жителей независимо от того, в каких социальных сетях опубликовано сообщение. В своих официальных аккаунтах в ВКонтакте, "Одноклассники" и "Instagram" Александр Моор предостерег голышмановских чиновников от самоуправства.

"Жители Голышмановского городского округа пишут мне о том, что глава аппарата администрации в ультимативном порядке призывает выйти из сообщества в соцсетях, в котором обсуждаются проблемы Голышманово. Об этой ситуации услышал, хочу внести ясность. Вы можете быть подписаны на любые страницы — это ваше полное право. Работайте спокойно и не переживайте. Коллегам из администрации Голышманского городского округа рекомендую обращать внимание на проблемы в своем муниципалитете независимо от того, в каких источниках жители об этом пишут", - заявил губернатор.

Пользователи социальных сетей положительно отреагировали на пост губернатора, сопроводив его лайками и одобрительными комментариями.

Екатерина Исаева