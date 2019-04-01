Тюменские полицейские ищут жертв подозреваемого в серии мошенничеств

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

26-летнего уроженца Уватского района, подозреваемого в серии мошеннических действий, задержали тюменские полицейские. Стражи порядка устанавливают причастность молодого мужчины к совершению аналогичных преступлений, сообщает УМВД России по Тюмени.

Первое сообщение о преступлении в полицию с. Исетское поступило два года назад. Тогда местная жительница рассказала, что в социальных сетях познакомилась с мужчиной. После непродолжительного общения он предложил ей приобрести сотовый телефон по низкой цене. После того, как мужчина получил деньги, он перестал отвечать на сообщения и телефонные звонки.

Еще одно подобное заявление поступило в полицию Тюмени в январе 2018 года. Злоумышленник обманул жительницу областной столицы. Тогда раскрыть преступления по горячим следам не удалось.

"В результате непрекращающихся оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 26-летнего уроженца Уватского района подозреваемого в совершении обоих преступлений", — рассказала пресс-секретарь УМВД России по Тюмени Мария Новопашина.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Правоохранители устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений. Пострадавших от действий этого мужчины просят обращаться по телефону: 794-029.