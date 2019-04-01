Тридцать четыре многоквартирника перейдут на прямое обслуживание в АО "Газпром энергосбыт Тюмень"

| Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

34 многоквартирных дома в Тюмени перейдут на прямое энергосбытовое обслуживание в АО "Газпром энергосбыт Тюмень" с 1 апреля 2019 года.

Список домов здесь.

Как сообщает пресс-служба компании, для предоставления коммунальной услуги энергоснабжения владельцам жилых и нежилых помещений необходимо заключить договор с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" как с гарантирующим поставщиком электрической энергии.

Обращаем внимание собственников помещений в данных многоквартирных домах, что с апреля 2019 года оплата потребленного энергоресурса должна производиться по отдельным платежным документам от АО "Газпром энергосбыт Тюмень". Начисления за потребленную электроэнергию в апреле 2019 года могут быть произведены по нормативам, а в мае будет сделан перерасчет, исходя из показаний приборов учета: их прием ведется в АО "Газпром энергосбыт Тюмень" с 15 по 25 число каждого месяца.

Для заключения прямых договоров жителям необходимо обратиться в центры обслуживания клиентов АО "Газпром энергосбыт Тюмень" по адресам в г. Тюмени: ул. Дмитрия Менделеева, 12 и ул. Хохрякова, 45 с понедельника по пятницу с 8 до 18 часов, в субботу - с 9 до 13 часов.

При заключении прямых договоров энергоснабжения требуется предъявить: документы, подтверждающие личность; документы, подтверждающие право собственности; сведения об установленных приборах учета (паспорт на прибор учета и один из следующих документов: акт осмотра прибора учета от УК или квитанция с последними начисленными показаниями по прибору учета).

Сдать документы для заключения договора можно в электронном виде. Для этого потребителю необходимо обратиться в раздел "Порядок заключения договоров энергоснабжения" на официальном сайте АО "Газпром энергосбыт Тюмень", скачать форму договора энергоснабжения и отправить сканы необходимых документов и заполненного договора по адресу электронной почты: tyumen_mro@energosales.ru. В дальнейшем потребитель будет приглашен в Центр обслуживания клиентов только для подписания договора энергоснабжения.

Платежи за потребленную электроэнергию принимаются в АО "Газпром энергосбыт Тюмень" следующими способами:

- в "Личном кабинете клиента" на официальном сайте компании;

- на страницах tmesk.ru/noregistr и tmesk.ru/m, не требующих авторизации;

- в мобильных приложениях "Сбербанк-онлайн" и "Домашний Банк" АО "Газпромбанк";

- в офисах и банкоматах ПАО "Сбербанк", АО "Газпромбанк", ПАО "Банк ФК Открытие", ПАО "Запсибкомбанк", АО "Сургутнефтегазбанк".

Передача показаний приборов учета производится с 15 по 25 число каждого месяца посредством следующих сервисов:

- в "Личном кабинете клиента" на официальном сайте компании;

- на страницах tmesk.ru/noregistr и tmesk.ru/m, не требующих авторизации;

- в мобильных приложениях "Сбербанк-онлайн" и "Домашний Банк" АО "Газпромбанк";

- в чат-боте АО "Газпром энергосбыт Тюмень" в мессенджере Viber и социальной сети "ВКонтакте";

- через SMS-сообщения по телефону +7 903 767 20 60.

Полная информация обо всех сервисах, услугах, адресах и режиме работы клиентских офисов доступна на официальном сайте АО "Газпром энергосбыт Тюмень".