Сергей Корепанов провел личный прием граждан

| Фото: www.duma72.ru | Фото: www.duma72.ru

Спикер законодательного органа власти Сергей Корепанов провел в региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" в Тюменской области прием граждан по личным вопросам, сообщает пресс-служба облдумы.

Ветеран труда из Тюмени во время приема получила консультацию по вопросу компенсационных выплат, депутат связался с нужным департаментом и разъяснил ситуацию.

Бывший житель Красноселькупа, стаж работы на Севере 35 лет, поинтересовалась продолжением программы переселения. Многие ямальцы уже получили возможность проживания на юге области в тюменских микрорайонах Ямальский-1, Ямальский-2, последует ли продолжение программы? Будут ли возводить Ямальский-3? В ответе спикер регионального парламента сослался на заявление губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, который недавно общался в Тюмени с представителями землячеств и проинформировал о том, что проекта Ямальский-3 пока нет в планах, но ежегодно для тех северян, кто имеет основание выехать на юг Тюменской области, выделяется 1 млрд рублей. Субсидия 2019 года рассчитана на 370 семей.

Женщине также помогли сориентироваться, какими льготами может пользоваться ветеран Ямала, переехавший на постоянное местожительство в Тюмень.

Председатель одного из садоводческих товариществ Тюмени рассказала, что занимается текущими проблемами: межевание и приватизацию провели, газ провели, водопровод скоро будет, заменили все столбы, приобрели трансформатор. Однако остается проблема передачи объектов энергоснабжения в сетевую компанию СУЭНКО. По ее словам, такая тема волнует многие товарищества.

Председатель Тюменской областной думы с удовлетворением отметил хозяйский подход к решению вопросов в садоводческом кооперативе и пообещал посодействовать, в частности, обратиться к главе города.

Следующий посетитель поведал историю о том, что на первом этаже его многоквартирного дома разместилась организация, которую жители называют "общественной курилкой". Были случаи, когда в связи с постоянными запахами, которые источали курительные ароматические смеси, некоторым потребовалась медицинская помощь.

Сергей Корепанов рекомендовал заявителю обратиться в Роспотребнадзор и принял решение – подготовить обращение главе города.

Недавно переехавшая в Тюмень жительница обратилась к депутату с просьбой помочь в устройстве ребенка в ясельную группу детского сада. Семья живет трудно: муж официально не трудоустроен, квартиру снимают, находиться с ребенком, кроме мамы, некому. Посетитель получила все необходимые разъяснения, среди которых главное, – получить регистрацию в областном центре.

Еще одна молодая семья, имеющая троих детей, обратилась за помощью и содействием в получении жилья по программе "Молодая семья". Необходимые разъяснения им даны.