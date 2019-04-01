Скалолазы Тюмени и Индонезии в третий раз провели совместные тренировочные сборы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Недельные тренировочные сборы тюменских и индонезийских скалолазов прошли в Тюмени. Девять сильнейших представителей спортивной дисциплины из Азии вместе с наставниками прибыли в Сибирь 16 апреля и все дни не только занимались бок о бок с призерами чемпионатов мира и Кубка мира из российской сборной, но и знакомились с культурой региона.

Как рассказал заслуженный мастер спорта РФ, трехкратный обладатель Кубка мира, бронзовый призер чемпионата мира 2018 года Станислав Кокорин, как таковой идеи проведения сборов не было - просто Тюмень, тюменский тренер и сборная по скалолазанию у иностранных спортсменов на слуху и им стало интересно, где находится этот город и на чем там тренируются. Прецедент в подобной практике создали китайцы, которые связались с тюменцами и предложили подобный вид сотрудничества. Индонезийцы приезжают в Тюмень уже в третий раз. Сибирские спортсмены радушно принимают всех и всегда открыты предложениям: для гостей они не только организуют тренировки, но и продумывают культурную программу, вместе посещают Тобольск, проводят экскурсии по городу и возят на горячие источники.

Напомним, 2019 год – особый для всех скалолазов. На этапах Кубка мира и чемпионате мира проходит отбор на дебютные для скалолазания Олимпийские игры, которые примет Токио в 2020 году. Там пройдут соревнования в многоборье, объединяющем три дисциплины: скорость, трудность и боулдеринг. В этом формате борется за путевку на Олимпиаду один тюменец – Александр Шиков.

В 2024 году в Париже Олимпийские игры должны пройти в более удобном формате для тюменцев – два комплекта наград мужчины и женщины разыграют в скорости. Именно в этой дисциплине тюменская школа скалолазания является одной из сильнейших в России и в мире. Еще два комплекта наград будут разыграны в двоеборье (трудность+боулдеринг). Окончательное решение по этому формату будет принято в июне 2019 года на сессии Международного олимпийского комитета.

Тренер индонезийской сборной Хедра Басир признался, что для их команды Тюмень уже стала вторым родным домом. Он высоко оценил тренировочную площадку в Легкоатлетическом манеже, где стенка находится под навесом и имеет четыре дорожки, что очень удобно для спортсменов.

"Когда мы первый раз приехали в Тюмень, мы постарались почерпнуть многое, потому что тюменская школа - одна из сильнейших в мире. На Азиатских играх в 2018 году мы выиграли почти все золотые медали в этой дисциплине, после чего скалолазание стало очень узнаваемым видом спорта в Индонезии", - рассказал он и отметил, что такие серьезные заграничные сборы они посещают только в Тюмени.

Хедра Басир поделился наблюдением по поводу схожести русских и индонезийцев: по его мнению, в обеих странах люди одинаково веселые, только его соотечественники более шумные.

Многократный призер этапов Кубка мира, бронзовый призер Азиатских игр–2018, бронзовый медалист этапа Кубка мира 2019 года в Москве Аспар Джейлоло отметил, что Тюмень очень красивый город, особенно оценив еду и горячие источники. Обладательница второго места по итогам общего зачета Кубка мира-2018, призер этапов Кубка мира, двукратная чемпионка Азиатских игр 2018 года Эриэс Сусанти Рахайю рассказала, что хочет быть похожей на тюменку Юлию Каплину, которая является рекордсменкой мира, обладательницей Кубка мира-2016 и бронзовым призером Кубка мира-2019.

Сама Юлия Каплина также отметила позитивный опыт совместных с индонезийской сборной тренировочных сборов - это позволяет перенять какие-то удачные элементы и движения и стать еще продуктивнее.

Комментируя перспективы Олимпиады 2024 года в Париже, где с большой вероятностью будет разыгран комплект медалей в дисциплине "скорость", тренер сборной России по скалолазанию Сергей Сергеев не исключил возможность того, что именно тюменская площадка станет базовой для сборной страны при подготовке к всемирным состязаниям. Она является лучшей не только в России, но и одной из лучших в мире, и потягаться за это звание с Тюменью могут только несколько тренировочных площадок в Азии.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дарья Казакова