Тюменец вез наркотики под капотом машины

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Пакет марихуаны обнаружили инспекторы ДПС под капотом автомобиля, остановленного для проверки документов, на автодороге Ишим - Викулово. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Водитель заметно нервничал. Полицейские приняли решение досмотреть транспорт. Под капотом в присутствии понятых они обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения.

Экспертиза установила, что в пакете была марихуана весом 230 гр. По подозрению в хранении наркотического вещества 30-летнего водителя задержали, возбуждено уголовное дело ст. 228. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.