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Тюменский ремонтно-механический завод - победитель всероссийского конкурса в области охраны труда

Экономика, 18:21 25 апреля 2019

АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ) АО "Транснефть-Сибирь" стал лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда "Успех и безопасность-2018".

ТРМЗ одержал победу в номинации "Лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников более 500 человек)". Награждение победителей конкурса состоялось 24 апреля 2019 года в г. Сочи в рамках проведения Всероссийской недели охраны труда.

Тюменский РМЗ продемонстрировал высокие показатели в области создания безопасных условий труда на рабочих местах, эффективную систему управления охраной труда (СУОТ), включая наличие сертификата на соответствие СУОТ требованиям международного стандарта, а также отсутствие случаев производственного травматизма, что свидетельствует о целенаправленной работе в области охраны труда и сохранения здоровья работников.

Тюменский ремонтно-механический завод, принимая участие в данном конкурсе, продемонстрировал развитую корпоративную социальную ответственность, культуру безопасности, компетентность специалистов, занятых в обеспечении охраны труда и сохранения жизни и здоровья работников подразделения.

Цель конкурса "Успех и безопасность" – снижение уровня производственного травматизма и улучшение условий труда работников, проведение профилактической работы по предупреждению профтравматизма и профзаболеваемости в организациях. Конкурс призван привлечь внимание общественности к решению вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах, изучению и распространение мирового опыта по организации работ в области охраны труда.

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# Транснефть-Сибирь

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