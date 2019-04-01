АО "Транснефть-Сибирь" подтвердило соответствие систем менеджмента международным стандартам

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

В АО "Транснефть-Сибирь" завершился ресертификационный ежегодный аудит на соответствие системы управления охраной труда, экологического и энергетического менеджмента международным стандартам.

Проверка проводилась на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Шаим" и в аппарате Урайского управления магистральных нефтепроводов (ХМАО-Югра). Кроме того, аудиторы работали в центральном аппарате АО "Транснефть-Сибирь" в г. Тюмени.

Аудиторы международно признанной российской сертификационной и экспертной организации высоко оценили достигнутые показатели предприятия в области охраны труда, энергоменеджмента и экологической безопасности. Была отмечена вовлеченность персонала в реализацию программ в данных областях, ведение документации. В числе плюсов проверяющие отметили проведение конкурсов "Лучшее подразделение по охране труда" и "День безопасности труда", целью которых является повышение уровня культуры производства, мотивации работников к соблюдению требований охраны труда.

В 2018 году в рамках реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО "Транснефть-Сибирь" получило существенную экономию энергетических ресурсов, что также способствовало снижению количества выбросов. Таких показателей удалось достичь благодаря повышению КПД насосного оборудования и электродвигателей, оптимизации расходов электроэнергии на собственные нужды, замене светильников на светодиодные. За счет применения автоматизированных систем управления технологическими процессами прослеживается тенденция исключения работы оборудования вхолостую.

По итогам аудита было отмечено, что деятельность и операции, реализуемые в сфере охраны труда, экологической безопасности и энергоэффективности АО "Транснефть-Сибирь", и политика ПАО "Транснефть" соответствуют требованиям международных стандартов. По итогам аудита принято решение продлить действие сертификатов систем менеджмента АО "Транснефть-Сибирь".