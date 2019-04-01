Неосторожное обращение с огнем - основная причина пожаров в Югре

| Фото: 86.mchs.gov.ru | Фото: 86.mchs.gov.ru

62 возгорания ликвидировали пожарно-спасательные подразделения Югры за неделю, с 22 по 28 апреля.

Как сообщает ГУ МЧС России по автономному округу, огнеборцы спасли материальные ценности на сумму более 20 млн рублей. Травмы получили 2 человека, пожарные эвакуировали 61 человека.

Объектами возгораний в большинстве случаев стали здания жилого сектора, дачи, хозяйственные постройки и бесхозные строения. Основные причины бытовых пожаров - неосторожное обращение с огнем (22 случая), нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования (10 случаев). От огня пострадали 6 транспортных средств и 14 строений. 12 пожаров связаны с возгоранием мусора из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе в многоквартирных жилых домах.

Пожарно-спасательные подразделения 18 раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, проводились работы по предотвращению возгораний транспортных средств и смыву топлива с дорожного полотна.