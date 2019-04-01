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Александр Моор вошел в тройку лидеров национального рейтинга губернаторов

Губернатор, 13:48 30 апреля 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор вошел в тройку лидеров национального рейтинга губернаторов. Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" опубликовал исследование за март и апрель 2019 года, посвященное оценке деятельности глав субъектов.

Возглавил рейтинг губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Мэр Москвы Сергей Собянин занял вторую строчку.

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов оказался на 6 месте, руководитель Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова - на 22.

Результаты "Национального рейтинга" получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

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# Александр Моор , национальный рейтинг

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