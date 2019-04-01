Александр Моор вошел в тройку лидеров национального рейтинга губернаторов
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Губернатор Тюменской области Александр Моор вошел в тройку лидеров национального рейтинга губернаторов. Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" опубликовал исследование за март и апрель 2019 года, посвященное оценке деятельности глав субъектов.
Возглавил рейтинг губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Мэр Москвы Сергей Собянин занял вторую строчку.
Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов оказался на 6 месте, руководитель Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова - на 22.
Результаты "Национального рейтинга" получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.