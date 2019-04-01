В студгородке ТИУ определили чемпионов в гиревом спорте

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Студенты Тюменского индустриального университета Антон Кудымов и Диана Игнатенко стали лучшими в гиревом спорте на спартакиаде обучающихся, проживающих в студенческом городке, сообщает пресс-служба вуза.

Соревнования по гиревому спорту прошли в спортивном зале Института промышленных технологий и инжиниринга ТИУ 26 апреля. Юноши поднимали гирю весом 16 кг, девушки – 12 кг. Победителей выявили с учетом их собственного веса.

По итогам соревнований лидером в личном зачете стал Антон Кудымов из общежития № 2. Среди девушек сильнейшей оказалась также представительница общежития № 2 – Диана Игнатенко. В командном первенстве победу одержали студенты из второго общежития, на втором месте – команда общежития №12, на третьем – общежития №7.

25 апреля на спортивной площадке многопрофильного колледжа завершились финальные матчи по мини-футболу. По итогам соревнований победу одержала сборная команда общежития №5, второе место – общежитие №2, третье место – общежитие №1.