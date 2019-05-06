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Тюменские экспортеры примут участие в выставке в Китае

Экономика, 10:02 06 мая 2019

Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Центр поддержки экспорта Тюменской области организует участие представителей экспортно-ориентированных предприятий в 4 Международной выставке "Шелковый путь", с в городе Сиань (Китайская Народная Республика) 10 по 13 мая, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

Почетными гостями мероприятия станут Российская Федерация и Королевство Камбоджа. В рамках мероприятия состоится выставка, а также международные симпозиумы и форумы, касающиеся экономики, торговли, культуры, туризма, содействия инвестициям и др.

Официальная и деловая делегация Тюменской области представят потенциал региона на объединенном стенде Уральского Федерального округа наряду с Курганской, Челябинской, Свердловской областями, а также предприятиями из ХМАО и ЯНАО.

По организационным вопросам обращаться в Центр поддержки экспорта Тюменской области. Контактное лицо: ведущий специалист ЦПЭ Мехришвили Ирина Сергеевна mehrishviliis@72to.ru, + 7 (922) 472-93-57.

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# выставка , Китай , Торгово-промышленная палата Тюменской области

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