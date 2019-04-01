Тобольские волейболистки стали лучшими на областном первенстве

| Фото: волейбольный клуб "Тюмень" | Фото: волейбольный клуб "Тюмень"

Сборная Тобольска обыграла команду тюменского лицея №81 со счетом 2:0 на первенстве области по волейболу среди девочек 2007-2008 годов рождения в Тюмени, сообщает волейбольный клуб "Тюмень".

Соревнования стали рекордными по количеству участников - 16 команд.

В финале дружина из Тобольска, которую тренирует Елена Кутовая, взяла верх над волейболистками лицея № 81 из столицы региона – 2:0. В поединке за бронзу девочки из Тюменской ДЮСШ № 1 одолели исетских соперниц – 2:1.

Были определены лучшие игроки турнира. По версии волейбольного клуба "Тюмень", ими стали Валерия Хмелёва из Тобольска, Наталья Ястребова, лицей № 81 и Галина Урядова, ДЮСШ № 1.

Призы учредила и областная федерация волейбола. Индивидуальных наград удостоились Елизавета Южакова, Тобольск, Мария Бессонова, лицей № 81 и Софья Камынина, ДЮСШ № 1.