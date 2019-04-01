Первая партия снеков производства Салехардского комбината поступила в продажу

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Первую партию рыбных снеков – вяленой соломки под брендом "Ямалка" – выпустил Салехардский комбинат. Продукцию крупнейшего на Ямале переработчика рыбы можно купить в магазинах окружной столицы, сообщает правительство округа.

Для запуска снековой линии комбинат приобрел современное специализированное оборудование. Для производства 100 килограммов готовой продукции использовано более 1 тонны сырья – налима и щуки. Все пищевые качества рыбы в процессе переработки сохранены, сообщают технологи предприятия.

"Снеки "Ямалка" изготовлены из экологически чистой рыбы, добытой в реках региона. В процессе переработки в ней сохраняются все полезные свойства – незаменимые аминокислоты, макро- и микроэлементы, витамины, йод", – отметил директор производства ООО "Салехардский комбинат" Игорь Парийчук.

Пробную партию снеков составили четыре вида вяленой соломки: "Полярная", "Арктическая", "Оригинальная" и "Ямальская острая". На комбинате ждут отзывов покупателей о новой продукции. Специалисты предприятия готовы доработать рецептуру с учетом мнения потребителей.

В год планируется производить до 20 тонн снеков.