МФК "Тюмень" сравнял счет в серии с "Норильским Никелем"

| Фото: МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

МФК "Тюмень" сравнял счет в четвертьфинальной серии стадии плей-офф чемпионата российской суперлиги, сообщает пресс-служба клуба.

Сибиряки на родной площадке оказались сильнее "Норильского никеля" - 4:2. Дубль в составе хозяев оформил Артем Антошкин, по одному голу на счету Андрея Соколова и Младена Коцича.

Главный тренер МФК "Тюмень" Игорь Путилов после победы отметил, что команда жила игрой.

"Сегодня все силы и эмоции были направлены на матч. Мы разобрали вчерашнюю игру поговорили с ребятами. За это спасибо команде, что услышала наши слова. Спасибо нашим болельщикам, которые несмотря на вчерашнее поражение горячо нас поддерживали. Жаркое противостояние будет продолжаться за полярным кругом", - отметил Игорь Путилов.

Счет в серии стал - 1-1. Следующие матчи пройдут в Норильске 7 и 8 мая.