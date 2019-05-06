Тюменцы отличились на фестивале ГТО в Сочи

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Семья Ахметовых из Тюменского района признана серебряным призером фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Финал соревнований прошел в Сочи 3 мая, сообщает управление по спорту и молодежной политике администрации Тюменского района.

По итогам набранных баллов Ахметовы - папа Иван, мама Алёна, сын Роман и бабушка Галина Яковлевна - показали второй результат, уступив только команде из Калининградской области. В личном зачете в X возрастной ступени бабушка Галина Яковлевна стала победителем.

Еще одно призовое второе место заняла команда муниципалитета на соревнованиях по боксу XXII Спартакиады учащихся Тюменской области. Финальные раунды проходили в Тобольске с 1 по 3 мая. Спортсмены Тюменского района показали отличный результат, уступив лишь хозяевам соревнований.