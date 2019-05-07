Тюменцев зовут на зарядку 14 мая

| Фото: из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Следующая утренняя зарядка в рамках проекта "Спортивный заряд" пройдет в Тюмени 14 мая, сообщает пресс-служба администрации города.

15-минутная разминка начинается в областной столице каждые вторник и пятницу на семи площадках Тюмени в 8 часов 30 минут. Занятия проводят квалифицированные тренеры.

| Фото: из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

7 мая на Городской площади по традиции старт тренировке дал глава города Руслан Кухарук. Тренер фитнес-клуба "Атлетик Джим" Ксения Варава провела зажигательную разминку, соединив элементы гимнастики и степ-аэробики.

| Фото: из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Начать день со "Спортивного заряда" теперь можно и в выходные. Каждую субботу и воскресенье в 9 часов фитнес-тренировки начинаются в экопарке Затюменский, Гилевской роще и сквере Комсомольский.

Очередная зарядка пройдет 14 мая.