Более пятисот тысяч мальков пеляди выпустили в озера Нижней Тавды

| Фото: phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

300 тыс. личинок пеляди выпустили в озеро Летнее, в озеро Черное – 200 тыс. Мальков приобрели в Уватском центре аквакультуры.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила главный специалист управления сельского хозяйства администрации Нижнетавдинского района Ольга Лысенок.

Число озер, которые будут зарыблены в 2019 году в районе, станет в два раза больше. В прошлом году их было всего четыре, отметила она.

"Зарыблением озер Летнее и Черное занимается ООО "Восток". Первых мальков пеляди они выпустили в водоемы 30 апреля, - рассказала Ольга Лысенок. - Также рыбоводы сотрудничают с Тобольским центром и ООО "Дальний свет" Нижней Тавды, которое тоже занимается разведением мальков рыбы. Кроме пеляди они закупают еще и щуку".

По словам специалиста, чаще всего пелядь оставляют в озерах для воспроизводства. Контрольный отлов делают в октябре: проверяют, насколько подросла, соответствует или не соответствует товарной рыбе.

ООО "Восток" - одно из крупных предприятий Нижнетадинского района, занятое рыбоводством, в их пользовании находятся 15 водоемов. Всего в районе насчитывается 129 озер, 27 рек и речушек.

"Сейчас проходят аукционы, и в мае будут заключены еще два договора на озера Среднее и Култубайка, которые тоже будут переданы в пользование, - добавляет Ольга Лысенок - Там мы планируем выпустить годовиков – карпа и белого амура, если приобретем, конечно. Сейчас решаем вопрос покупки мальков данного вида рыб".

Помимо хищной рыбы, щуки и пеляди, в Нижней Тавде ставят эксперименты по разведению форели.

"Последние три года экспериментировали с форелью. Завозили оплодотворенную икру форели и в цехе ООО "Дальний свет" инкубировали. В итоге вырастили двухлетку на озере Большом Саранкуле", - сказал главный специалист управления сельского хозяйства.

Массовый отлов рыбы не проводится в течение трех лет – период роста рыбы, но рыбаков с удочками на эти озера пускают. Не бесконтрольно. Специальная комиссия при администрация муниципального образования проверят 73 озера, на которых есть свободный доступ к рыбалке. Нарушений выявлено не было.

"Зарыбление озер в Нижнетавдинском районе продолжится до середины июня. Озера Юрашево, Куймокуль, озеро без названия, Большой Саранкуль - в них рыбоводы запустят хищную рыбы, а в Култубайку - карпа", - добавила Ольга Лысенок.

Анжела Лебедева