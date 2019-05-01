Профицит областного бюджета-2018 превысил тридцать четыре миллиарда рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С профицитом в 34,5 млрд рублей исполнен областной бюджет 2018 года. Такие данные привели на заседании комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам, где депутаты поддержали законопроект об исполнении регионального бюджета.

"Исполнение бюджета за 2018 год выглядит очень позитивно. Доходная часть составила около 204 миллиардов рублей, или почти 118 процентов годового планового значения. Львиную долю доходов принесли налоговые и неналоговые доходы, они составили почти 194 миллиарда рублей. В налоговых доходах три локомотива - налог на прибыль, на доходы физических лиц и имущество предприятий, учреждений, организаций. Оставшаяся часть - это безвозмездые поступления", - отметил председатель комитета Дмитрий Горицкий по итогам заседания.

На 90% исполнена расходная часть бюджета. Почти половина из потраченных 170 млрд рублей - расходы на социальную сферу. 22 млрд рублей составили затраты на здравоохранение, 21,5 млрд рублей - на образование, 11 млрд - на развитие социальной политики, более 4 млрд рублей использованы для улучшения жилищных условий жителей региона, 14 млрд рублей - на исполнение "Майских указов".

В 2018 году в регионе реализовывали 29 государственных программ, пять из них выполнены менее чем на 80%, это программы "Недропользование и охрана окружающей среды", "Развитие промышленности и инвестиционной деятельности", "Сотрудничество", "Повышение безопасности дорожного движения" и "Оказание содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом".

"Основные причины невысокого исполнения - заявительный характер расходов, отставание от графика строительных работ, оплата за фактически оказанные услуги и экономия", - прокомментировал заместитель директора департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов.

Заместитель губернатора, начальник Главного управления строительства региона Сергей Шустов проинформировал о перспективах строительства и обновления ряда образовательных объектов.

"Что касается школы в Казарово, то проектная документация разработана, находится на экспертизе, техническую часть получили, надеемся через две недели получить сметную стоимость. Средства на финансирование строительства этого объекта предусмотрены, - уточнил он. - Что касается Ушаковской школы, то проектная документация в разработке. Как только она будет готова, будем выделять средства на проведение работ".

Депутаты также рассмотрели отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 2019 года. Доходы региональной казны превысили 47,5 млрд рублей, расходы - 25,8 млрд рублей. Профицит превысил 21,7 млн рублей.

Татьяна Ковалева