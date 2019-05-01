Тоболяка осудили за смертельную аварию на трассе

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, виновного в ДТП с погибшими, осудили в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

В феврале 2019 года 35-летний тоболяк с сестрой на Peugeot 308 выехал в Тюмень. На 36 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск он в условиях тумана начал обгон попутной машины. На встречной полосе Peugeot столкнулся с Kia Cerato. От удара автомобиль Kia перегородил движение в сторону Тобольска и в него врезался Datsun, а в Datsun грузовик Volvo с полуприцепом. После этого грузовик столкнулся еще с микроавтобусом Mercedes-Benz, перевозившим рабочих из Узбекистана.

В результате массового ДТП два пассажира микроавтобуса скончались на месте. Еще один иностранец получил тяжкий вред здоровью. У сестры водителя Peugeot тоже тяжкий вред здоровью.

Суд назначил подсудимому три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу вдов погибших и пострадавшего иностранца в общей сложности 750 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.