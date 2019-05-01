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Доклад об обязательствах областного бюджета перед муниципалитетами рассмотрели депутаты

Экономика, 17:45 21 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Информацию об исполнении областного бюджета за 2018 год рассмотрели на комитете по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской областной думы 21 мая.

"Анализ бюджета показал, что наполняемость бюджетов – и областного, и местных, были достаточно серьезными. Хороший профицит. Обязательства, которые мы брали перед муниципалитетами, исполнены на 101%. Это на 9 млрд рублей больше, чем было передано средств в муниципальные образования области в предыдущем году. Так как бюджеты многих муниципальных образований дотационные, то они всегда рассчитывают на поддержку из областного бюджета", - уточнил председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Фуат Сайфитдинов.

Парламентарии также обсудили реализацию регионального закона "О мировых судьях в Тюменской области". Депутаты предлагают увеличить число мировых судей - с соответствующей инициативой они уже вышли на федеральный уровень.

В рамках заседания парламентарии поддержали предложение председателя облдумы Сергея Корепанова: ввести в состав Совета представительных органов муниципальных образований области заместителя председателя регионального парламента.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ирина Ромашкина

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# местное самоуправление , облдума , Сергей корепанов , строительство , Фуат Сайфитдинов

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