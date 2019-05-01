  • 22 мая 201922.05.2019среда
  • USD64,5372
    EUR71,9654
  • В Тюмени 6..8 С 1 м/с ветер юго-западный

Аграрии региона выполнили половину плана посева яровых культур

Экономика, 16:10 22 мая 2019

mcx.ru | Фото: mcx.ru

Яровой сев зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 416,8 тыс. га, это 51 % от запланированного, по данным на 22 мая, сообщает региональный департамент АПК.

В 2018 году из-за сложных погодных условий на аналогичную дату было посеяно 32 % площадей.

Активно ведется и посадка картофеля и овощей. Так, 5 тыс. 388 га картофеля посадили в Армизонском, Ишимском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сорокинском, Тобольском, Тюменском, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском, Ярковском районах, а также в Голышмановском и Заводоуковском городских округах. Это 60 % от всей запланированной площади посадки картофеля.

В шести муниципальных районах посажено также 838 га овощей, что составляет 62 % от плана. Таким образом, посев зерновых и зернобобовых культур, технических, картофеля и овощей планируется завершить в оптимальные агротехнические сроки.

Также сельхозпредприятия ведут боронование многолетних трав и заняты внесением минеральных удобрений. Для обеспечения высева здоровых семян проводится их обеззараживание. Из запланированных 119 тыс. тонн обработано 84 % от плана. Обработка семян продолжается и будет проведена в полном объеме.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# посевная кампания

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:10 22.05.2019Аграрии региона выполнили половину плана посева яровых культур
15:27 22.05.2019Тюменских студентов научат создавать и вести технологический бизнес
14:32 22.05.2019Валерий Фальков: главное слово в создании научно-образовательного центра - за бизнесом
13:15 22.05.2019Вячеслав Вахрин: в Тюменской области есть, что показать с точки зрения инноваций