Аграрии региона выполнили половину плана посева яровых культур

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Яровой сев зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 416,8 тыс. га, это 51 % от запланированного, по данным на 22 мая, сообщает региональный департамент АПК.

В 2018 году из-за сложных погодных условий на аналогичную дату было посеяно 32 % площадей.

Активно ведется и посадка картофеля и овощей. Так, 5 тыс. 388 га картофеля посадили в Армизонском, Ишимском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сорокинском, Тобольском, Тюменском, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском, Ярковском районах, а также в Голышмановском и Заводоуковском городских округах. Это 60 % от всей запланированной площади посадки картофеля.

В шести муниципальных районах посажено также 838 га овощей, что составляет 62 % от плана. Таким образом, посев зерновых и зернобобовых культур, технических, картофеля и овощей планируется завершить в оптимальные агротехнические сроки.

Также сельхозпредприятия ведут боронование многолетних трав и заняты внесением минеральных удобрений. Для обеспечения высева здоровых семян проводится их обеззараживание. Из запланированных 119 тыс. тонн обработано 84 % от плана. Обработка семян продолжается и будет проведена в полном объеме.