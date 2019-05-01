Валерий Фальков: главное слово в создании научно-образовательного центра - за бизнесом

| Фото: пресс-службы INNOWEEK-2019 | Фото: пресс-службы INNOWEEK-2019

Объединить академическую и вузовскую науку и сделать так, чтобы бизнес поверил, включился и инвестировал в проект намерены создатели межрегионального научно-образовательного центра. Об этом сообщил ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков на пленарном заседании форума INNOWEEK-2019, который проходит в технопарке.

Он подчеркнул, что НОЦ - это история не про университеты и научные организации. Сама идея таких центров, по словам Валерия Фалькова, абсолютно не нова, ей уже более 20 лет. Государство вернулось к ней для того, чтобы попытаться перейти от сложившейся экономики природной ренты к новой экономике знаний и человеческого капитала.

"Все понимают, какое значение природные богатства имеют для нашей страны. При этом все осознают, что будущее - за другой экономикой. То, что человеческий капитал играет более важную роль, подтверждается всеми трендами. Государство дает территориям инструменты для того, чтобы они попробовали построить новую экономику", - отметил ректор ТюмГУ.

Он напомнил, что в России традиционно наука делится на академическую и вузовскую. НОЦ нужен для того, чтобы создать единую науку, устроить кооперацию между линейкой институтов РАН и вузами, и попытаться сделать прорыв в определенных отраслях. Задача настолько масштабная, что сами по себе ни те, ни другие не способны ее решить, уверен Валерий Фальков.

"Безнадежно пытаться догнать прогресс по многим отраслям. Технолидеры ушли уже настолько далеко, что там вряд ли уже что-то можно сделать. Но есть отрасли, например, генетика и генетическое редактирование, где все находятся примерно в одинаковых условиях. Здесь можно попробовать совершить прорыв", - считает он.

Валерий Фальков подчеркнул, что главное слово в создании научно-образовательного центра - за бизнесом. Он сложится, если будет решена проблема достаточного числа предпринимателей, ведь именно они отвечают за выведение новых продуктов на рынок. Особенная нехватка ощущается среди технологических предпринимателей.

Решить этот вопрос ТюмГУ намерен с помощью недавно созданной вместе с вице-президентом общественной организации малого и среднего бизнеса "ОПОРА РОССИИ", депутатом Тюменской областной думы Эдуардом Омаровым кафедры предпринимательства. К проекту подключились и другие вузы, в том числе Тюменский индустриальный университет. Лучшие практики в сфере массовой подготовки предпринимателей будут транслироваться в рамках межрегионального НОЦ.

"Нам сейчас важно добиться того, чтобы бизнес включился, поверил и инвестировал. Многие говорят, что научно-образовательный центр - это история про государственное финансирование, однако постановление правительства вообще не предполагает денег до конца 2020 года. Только по итогам работы в течение первого года будет приниматься решение, сохранять ли НОЦ и давать ли финансирование. Кроме того, государство дает около девяти миллиардов рублей, а еще 35 миллиардов должен инвестировать бизнес, то есть он должен увеличить внутренние затраты на исследование и разработку", - пояснил Валерий Фальков.

Для этого нужно, чтобы бизнес поверил в эту кооперацию, понял, что она ему даст, принесет ли прибыль. Идет процесс выстраивания отношений университетов с научными организациями и компаниями, в ближайшие несколько месяцев его планируют завершить.

"Научно-образовательный центр - это региональная история, и без активного участия власти он никогда не сложится. Благо, что в Тюменской области соответствующее понимание есть. Конкуренции между регионами, участвующими в проекте, нет. Его масштаб такой, что для решения всех непростых задач нужно объединяться и усиливать партнерство другими территориями", - заверил Валерий Фальков.

Напомним, целенаправленная работа по проектированию межрегионального научно-образовательного центра ведется в Тюменской области с 2018 года. В нее вовлечены также вузы и научные организации Югры и Ямала.

Дарья Казакова