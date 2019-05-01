Дождь внес коррективы в ход посевной кампании Тюменского района

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Из-за дождя приостановлены весенне-полевые работы. В Тюменском района с 15 мая выпало 70 % от месячной нормы осадков, сообщает администрация муниципалитета.

По данным на 22 мая, объем ярового сева в Тюменском районе выполнен на 42 %, засеяно чуть более 11 тыс. га.

В соответствии с рабочим планом посевной, необходимо засевать ежедневно 1 тыс. 600 га, однако дожди не дают следовать графику. Тракторы и посевные агрегаты находятся в исправном состоянии, механизаторы и специалисты хозяйств используют для работы каждый погожий час.

Лидерами ярового сева являются ООО "Агротеховощ", 95 %, птицефабрика "Боровская", 70 %, АО "Мальковское", 63 %.

Картофель и овощи высажены на площади 66 и 64 % соответственно. Полностью завершена протравка семян, ранне-весеннее боронование выполнено на всей площади – 26 тыс. 585 га. Минеральных удобрений закуплено 96 % от необходимого. Перед земледельцами района стоит задача - до 5 июня завершить посевную кампанию.