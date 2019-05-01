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Мальчик получил перелом бедра в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Происшествия, 12:00 24 мая 2019

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Семилетний мальчик получил перелом бедра и травму ноги в результате ДТП на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск 23 мая, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В первом часу ночи на 472-м километре дороги автомобиль Nissan Almera съехал в кювет и опрокинулся.

В результате произошедшего пострадали двое. У семилетнего пассажира, по предварительным данным, медики диагностировали перелом бедра и травму ноги, а у его 32-летней матери — перелом руки.

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# авария , ДТП , травмы , трасса Тюмень - Ханты-Мансийск

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