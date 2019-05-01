Мальчик получил перелом бедра в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Семилетний мальчик получил перелом бедра и травму ноги в результате ДТП на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск 23 мая, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В первом часу ночи на 472-м километре дороги автомобиль Nissan Almera съехал в кювет и опрокинулся.

В результате произошедшего пострадали двое. У семилетнего пассажира, по предварительным данным, медики диагностировали перелом бедра и травму ноги, а у его 32-летней матери — перелом руки.