За сезон футболисты "Тюмени" не выиграли ни одного матча на выезде

| Фото: пресс-служба ФК "Балтика" | Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

ФК "Тюмень" испортил настроение болельщикам калининградской "Балтики", не дав этому коллективу победить на своем поле – заключительный матч сезона Олимп-Первенства России по футболу среди команд ФНЛ завершился со счетом 1:1, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Первый тайм вышел скучным. Хозяева сразу захватили инициативу и почти не расставались с мячом. Правда, постоянное перекатывание игрового снаряда не таило никакой угрозы воротам. Тайм должен был завершиться с тем же счетом, что начался. Однако на 20-й минуте защитник "Балтики" Максим Тишкин неожиданно для всех решился на удар по воротам из-за пределов штрафной площади – мяч рикошетом от Александра Саплинова вонзился под перекладину.

На второй тайм обе команды вышли с другим настроением и скоростями. Зрителям было не до скуки. Футболисты охотно атаковали, не давая трибунам хоть на минуту отвлечься от игры. На 53-й минуте Владан Милосавлев после быстрой и простой атаки сравнял счет. Вскоре арбитр удалил главного тренера хозяев Евгения Калешина. Его команда на 67-й минуте все же отправила мяч в ворота "Тюмени". Судья гол не засчитал – он был забит с нарушением правил. Почти тут же сибирякам повезло – мяч угодил в штангу их ворот. Для сохранения прописки в ФНЛ по спортивному принципу "Балтике" нужно было побеждать. А в итоге едва не победила "Тюмень". На последних секундах встречи Ненад Маринкович со штрафного направил мяч в сантиметрах от стойки ворот.

Итог – 1:1. "Тюмень" финишировала на 20 месте, не выиграв за сезон ни одного выездного матча. Теперь футболисты сибирской команды уйдут в отпуск. Вместе они соберутся в середине июня.