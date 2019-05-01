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На ЗапСибНефтехиме в тестовом режиме запустили компрессор пирогаза

Экономика, 12:09 27 мая 2019

zsnh.sibur.ru | Фото: zsnh.sibur.ru

Тестовые испытания компрессора пирогаза успешно прошли на предприятии ЗапСибНефтехима в Тобольске, сообщают Тобольские предприятия СИБУРа.

Установка пиролиза – первое звено в процессе получения продукции на ЗапСибНефтехиме. Здесь будут получать 1,5 млн тонн этилена и 500 тыс. тонн пропилена в год для дальнейшего производства 2 млн тонн гранул полиэтилена и полипропилена. Также на установке пиролиза будут получать 240 тыс. тонн побочных продуктов (бутадиена, бутена-1, МТБЭ, пиробензина).

Мощность компрессора 82 МВт/ ч. Это 111 тыс. 500 лошадиных сил - мощность двигателей 111 самых скоростных автомобилей марки "Bugatti Veyron". Кроме того, это сравнимо с мощностью потребления энергии небольшого микрорайона на 10 тыс. жителей.

"Первый пробный пуск компрессора мы осуществили на воздухе. Это важная веха на этапе пусконаладочных работ. Пуск компрессора позволил нам протестировать и настроить систему управления технологическим оборудованием компрессора", - рассказал руководитель направления "Пиролиз" Дмитрий Соколов.

Следующей важной вехой в технологической цепочке пусконаладочных работ на производстве пиролиза станет пуск компрессоров пропиленового и этиленового холодильных циклов, необходимых для обеспечения готовности к приему сырья.

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# ЗапСибНефтехим , СИБУР , Тобольск

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