План ярового сева в тюменском регионе выполнен на 70%

| Фото: Минсельхоз РФ | Фото: Минсельхоз РФ

План ярового сева в Тюменской области выполнен на 70%. По данным на 27 мая в регионе посеяно 579 тыс. га, сообщает департамент АПК.

Всего планируется засеять 824 тыс. га. С улучшением погодных условий сельхозпроизводители активно ведут полевые работы, чтобы завершить посевную в оптимальные агротехнические сроки. Средняя суточная производительность превысила 80 тыс. га, что составляет 198 % от плана. Близки к завершению посевная кампания в Заводоуковском городском округе, 90 % и Упоровском районе, 83 %.

В регионе посеяно 95 % технических культур, 72 % пшеницы, 67 % кукурузы на силос, 55 % однолетних трав. Активно продолжается посадка картофеля и овощей. Так, посажено уже более 7 тыс. га картофеля, 79 % от плана, посадка корнеплода завершена в Нижнетавдинском и Сорокинском районах.

Также в этих муниципальных образованиях на 100 % посажены овощи. Всего же по области этот показатель составляет 75 %, или чуть более 1 тыс. га.

Одновременно тюменские сельхозпроизводители заняты на работах по внесению минеральных удобрений, бороновании многолетних трав и обеззараживании семян.