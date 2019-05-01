Победителей шахматного турнира определили в Тюменском районе

| Фото: https://atmr.ru | Фото: https://atmr.ru

Открытый шахматный турнир среди учащихся школ на Кубок Тюменской областной думы, посвященный Дню защиты детей, прошел в пос. Андреевский, сообщает администрация Тюменского района.

В соревновании приняли участие 64 юных шахматиста, из Богандинского, Боровского, Винзилинского и Андреевского муниципальных образований.

По итогам турнира среди учащихся начальных классов первое место заняли Егор Шелковников из пос. Боровский и Елизавета Пономарева из Богандинского.

Среди юношей и девушек лучшими стали Ярослав Сенин из пос. Боровский и Алсу Фасылова из пос. Андреевский.

Победители и призеры были награждены медалями, дипломами и сувенирами.

Участников турнира приветствоали главный федеральный инспектор по Тюменской области, председатель попечительского совета областной шахматной федерации Дмитрий Кузьменко, депутат Тюменской областной думы шестого созыва, региональный координатор партийного проекта "Шахматы в школы и детские сады" Фуат Сайфитдинов, председатель думы Тюменского района Валентин Клименко, помощник депутата государственной думы Анатолия Карпова, президент Тюменской областной шахматной федерации Геннадий Шантуров и другие.