  • 28 мая 201928.05.2019вторник
  • USD64,4636
    EUR72,1863
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер западный

Победителей шахматного турнира определили в Тюменском районе

Спорт, 18:54 28 мая 2019

https://atmr.ru | Фото: https://atmr.ru

Открытый шахматный турнир среди учащихся школ на Кубок Тюменской областной думы, посвященный Дню защиты детей, прошел в пос. Андреевский, сообщает администрация Тюменского района.

В соревновании приняли участие 64 юных шахматиста, из Богандинского, Боровского, Винзилинского и Андреевского муниципальных образований.

По итогам турнира среди учащихся начальных классов первое место заняли Егор Шелковников из пос. Боровский и Елизавета Пономарева из Богандинского.

Среди юношей и девушек лучшими стали Ярослав Сенин из пос. Боровский и Алсу Фасылова из пос. Андреевский.

Победители и призеры были награждены медалями, дипломами и сувенирами.

Участников турнира приветствоали главный федеральный инспектор по Тюменской области, председатель попечительского совета областной шахматной федерации Дмитрий Кузьменко, депутат Тюменской областной думы шестого созыва, региональный координатор партийного проекта "Шахматы в школы и детские сады" Фуат Сайфитдинов, председатель думы Тюменского района Валентин Клименко, помощник депутата государственной думы Анатолия Карпова, президент Тюменской областной шахматной федерации Геннадий Шантуров и другие.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# турнир , Тюменский район , шахматы , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:54 28.05.2019Победителей шахматного турнира определили в Тюменском районе
18:21 28.05.2019МФК "Тюмень" уступил "КПРФ" в первом матче финала Суперлиги
17:05 28.05.2019ХК "Рубин" подписал контракт с Дмитрием Лютовым
15:38 28.05.2019Тюменские легкоатлеты выступают на Кубке России в Сочи