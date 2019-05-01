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Тюменские легкоатлеты выступают на Кубке России в Сочи

Спорт, 15:38 28 мая 2019

www.rusathletics.com/ | Фото: www.rusathletics.com/

Сборная Тюменской области принимает участие в Кубке России по легкой атлетике в Сочи, сообщает ЦСП72.

В состав сборной вошли Денис Кудрявцев, Павел Тренихин, Павел Савин, Александр Скоробогатько, Вадим Кукалев, Роман Созонов, Кристина Колентеева.

Атлеты разыграют награды в беге на различные дистанции, эстафете, прыжках в длину и высоту, а на стадионе "Юность" в Адлере – в соревнованиях по метанию молота, диска, ядра и копья.

Соревнования продлятся с 27 до 29 мая.

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# легкая атлетика , Сочи , ЦСП72

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