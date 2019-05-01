Экс-глава Тобольска стал заместителем губернатора Калужской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бывший глава Тобольска Владимир Мазур назначен заместителем губернатора Калужской области. Об этом сообщается на официальном портале органов власти региона.

Владимир Мазур родился 19 июня 1966 года в Томской области. Окончил Томский государственный университет по специальности "Правоведение". После работал юристом, заместителем директора на предприятиях Томска, Кемерово и Москвы. С 2004 по 2007 работал заместителем мэра Томска по информационной политике.

С июля 2011 года занимал должность заместителя губернатора Тюменской области по вопросам инвестиционной политики, экологии и недропользования. Соктября 2012 года Владимир Мазур работал на посту главы Тобольска.

Напомним, 28 мая новым главой Тобольска был избран Максим Афанасьев.

Любовь Голышева