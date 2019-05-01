Экс-глава Тобольска стал заместителем губернатора Калужской области
Бывший глава Тобольска Владимир Мазур назначен заместителем губернатора Калужской области. Об этом сообщается на официальном портале органов власти региона.
Владимир Мазур родился 19 июня 1966 года в Томской области. Окончил Томский государственный университет по специальности "Правоведение". После работал юристом, заместителем директора на предприятиях Томска, Кемерово и Москвы. С 2004 по 2007 работал заместителем мэра Томска по информационной политике.
С июля 2011 года занимал должность заместителя губернатора Тюменской области по вопросам инвестиционной политики, экологии и недропользования. Соктября 2012 года Владимир Мазур работал на посту главы Тобольска.
Напомним, 28 мая новым главой Тобольска был избран Максим Афанасьев.
Любовь Голышева