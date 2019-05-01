Максим Афанасьев назначен главой Тобольска

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Максим Афанасьев стал главой Тобольска. За его кандидатуру проголосовали 21 из 24 депутатов местного представительного органа власти.

Всего документы в конкурсную комиссию подали шесть человек. Помимо экс-заместителя главы Тюмени, документы в конкурсную комиссию направили директор центра искусств и культуры Тобольска, депутат Тобольской городской думы Михаил Никитин, индивидуальный предприниматель, учредитель и директор ООО "Полиглот" Григорий Избенко, предприниматель Тимур Темуркаев от ЛДПР, председатель ТСЖ "400 лет Тобольску" Ирина Катышева, председатель совета регионального отделения политической партии "Социальная защита", пенсионерка Лариса Шакурова. До выборной процедуры были допущены пять — выбыла Ирина Катышева, которая не предоставила сведения о доходах всех членов семьи.

На заседании тобольской городской думы все претенденты, кроме Ларисы Шакуровой, которая не явилась, представили свои программы развития Тобольска. Так, Максим Афанасьев предлагает сделать акцент на актуализации генерального плана и внедрения правил благоустройства.

"Знания и опыт, которые приобрел за 20 лет работы в администрации Тюмени, я использую для того, чтобы сделать Тобольск уверенным лидером во многих сферах. Тобольск обязан стать комфортным, благоустроенным, красивым и безопасным. В нем должны быть хорошие дороги. Чистые улицы и благоустроенные дворы. Парки и скверы. Привлекательные фасады домов. Решение этих вопросов требует комплексных подходов, денежных затрат и, конечно, времени. Начать нужно с актуализации генерального плана, принять правила благоустройства. Любые проекты будут реализовываться в интересах горожанам, а решения приниматься с учетом стратегии развития города. В своей деятельности мы будем опираться на работу советов ТОС", - заявил он.

Во время заседания гордумы было отмечено, что работая на посту заместителя главы города Тюмени, Максим Афанасьев добился высоких показателей. Он сумел объединить в команду единомышленников высокопрофессиональных специалистов-управленцев с большим творческим потенциалом, предложил новые управленческие решения. Так, все проекты по благоустройству обсуждаются с жителями, именно тюменцы решают принять объект в эксплуатацию или нет. Проведена большая работа в сфере общественного транспорта: от разработки маршрутов до внедрения прозрачной системы оплаты проезда.

Характеризуя Максима Афанасьева, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов отметил, что Афанасьев всегда готов участвовать в общей командной работе, при этом учитывает конструктивные идеи и предложения.

"Реализация национальных проектов и программ потребует совместных, слаженных усилий всех уровней и ветвей власти. Повторю, ориентиры заданы действительно масштабные и амбициозные, и для их достижения необходима консолидация всего общества, значим вклад каждого, а для этого нужно активно работать с каждым активным гражданином, уметь выслушать их и находить рациональные решения", - заявил он.

После оглашения всех докладов кандидатов депутаты местного представительного органа власти перешли к процедуре голосования.

За Тимура Темуркаева проголосовал один депутат, два бюллетеня признаны недействительными, за Афанасьева - 21.

Максим Афанасьев родился в Тюмени 11 сентября 1977 года. Закончил Тюменский государственный университет по специальностям: "Юриспруденция", "Финансы и кредит", "Государственное и муниципальное управление". Карьеру начал с должности юрисконсульта в МУ "БТИиР", затем перешел на работу в администрацию Тюмени в качестве начальника юридического отдела, председатель аналитико-правового комитета, начальника аналитико-правового отдела департамента финансов и налоговой политики.

Работал руководителем управы Ленинского административного округа, с августа 2014 – заместителем главы Тюмени. Стаж муниципальной службы - более 19 лет. Афанасьеву присвоен классный чин – муниципальный советник 1 класса. Женат, воспитывает трех детей.