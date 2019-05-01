Александр Моор ознакомился с проектом архитектурно-исторического маршрута в Тобольске

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

С концепцией проекта создания комплексной туристической архитектурно-исторической зоны по маршруту Кремль - Базарная площадь - Александровский сад ознакомился губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочего визита в Тобольск 28 мая.

Осматривая архитектурно-исторические объекты в подгорной части Тобольска глава региона подчеркнул, что концепцию необходимо обсудить с жителями.

"Нужно обязательно выяснить, что люди хотят видеть на Базарной площади, в Александровском саду, в исторических зданиях. Нужно четко понимать, каким содержанием мы наполним эти общественные территории и объекты. Ведь они предназначены не только для туристов, но и для всех горожан", - уточнил он.

В отреставрированных исторических зданиях в нижнем посаде Тобольска планируется разместить не только музеи, но и сувенирные лавки, ремесленные мастерские, заведения общественного питания. Директор областного департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев отметил, что этот проект будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в городе.

"Долгосрочный проект предусматривает, в частности, реконструкцию Базарной площади и находящихся на ней исторических зданий, а также создание пешеходной зоны на улице Мира до музея царской семьи и Александровского сада. Этот проект стал одним из победителей конкурса Минстроя России. На его реализацию потребуется в общей сложности около 140 миллионов рублей. Из федерального бюджета будет выделено 85 миллионов рублей", - рассказал директор областного департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев.

Во время осмотра подгорной части Тобольска губернатора сопровождал глава города Максим Афанасьев и представители профильных региональных департаментов - на месте они смогли оценить масштабы требуемых работ и состояние объектов.

Евгений Бабенко