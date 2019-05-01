Кемеровчане одержали победу на волейбольном турнире к юбилею Тюменской области

| Фото: ДЮСШ №1 Тюмени | Фото: ДЮСШ №1 Тюмени

Сборная Кемерово-2008 одержала победу во всероссийском волейбольном турнире, посвященном 75-летию Тюменской области, сообщает пресс-служба ДЮСШ № 1 Тюмени.

Соревнования среди юношей 2007-2009 г.р. в СК "Муромец" в Тюмени с 23 по 26 мая.

За медали боролись десять коллективов. Две команды выставили хозяева площадки, тренером-преподавателем которых является Алексей Гулак. Также и первый, и второй состав на соревнования привезли дружины из Кемерово и Екатеринбурга. Помимо них награды оспаривали волейболисты из Шадринска, Тобольска, Исетского и Заводоуковска.

| Фото: ДЮСШ №1 Тюмени | Фото: ДЮСШ №1 Тюмени

В итоге победителями стали сборная кемеровчан 2008 года рождения, на втором месте - команда Екатеринбурга, бронзу завоевали спортсмены Кемеров 2007 г.р. Волейболисты Исетска на четвертом месте, Заводоуковска - на пятом.