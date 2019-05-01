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Александр Моор выступит на заседании облдумы с отчетом о работе регионального правительства

Губернатор, 18:10 29 мая 2019

admtyumen.ru

Отчет о результатах деятельности правительства Тюменской области за 2018 год представит губернатор Александр Моор на заседании Тюменской областной думы, которое состоится 30 мая.

Корреспонденты информационного агентства "Тюменская линия" в режиме онлайн будет сообщать о ключевых моментах доклада.

На сайте будут размещены комментарии представителей общественности, видных политиков и бизнесменов, которые дадут оценку работы областного правительства в 2018 году.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , облдума , отчет губернатора

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