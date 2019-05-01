Александр Моор выступит на заседании облдумы с отчетом о работе регионального правительства

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Отчет о результатах деятельности правительства Тюменской области за 2018 год представит губернатор Александр Моор на заседании Тюменской областной думы, которое состоится 30 мая.

Корреспонденты информационного агентства "Тюменская линия" в режиме онлайн будет сообщать о ключевых моментах доклада.

На сайте будут размещены комментарии представителей общественности, видных политиков и бизнесменов, которые дадут оценку работы областного правительства в 2018 году.

Евгений Бабенко