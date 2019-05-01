Более двух тысяч домов газифицировали в регионе в 2018 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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111 км газопроводов построено в 11 муниципальных районах и городских округах Тюменской области в 2018 году. 2 тыс. 242 домовладения получили возможность техприсоединения к газораспределительным сетям.

Об этом заявил глава региона Александр Моор, выступая перед депутатами областной думы с отчетом о деятельности правительства Тюменской области за 2018 год.

Он отметил, что газификация населенных пунктов области ведется планомерно, в партнерстве с компанией "Газпром газораспределение Север", за счет привлеченных внебюджетных источников финансирования.

"Чтобы облегчить процесс перехода на газ, с 2018 года размер поддержки гражданам льготных категорий при газификации домовладений увеличен с 25 до 40 тысяч рублей на одно домовладение. Перечень категорий граждан, которые могут получить поддержку при газификации, также был расширен – в него включены одиноко проживающие пенсионеры. Сейчас воспользоваться данным видом социальной поддержки могут граждане 43 льготных категорий. В 2019 и последующих годах реализация региональной программы газификации будет продолжена", - заключил Александр Моор.