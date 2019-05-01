Около девяносто процентов жителей региона обеспечены качественной водой

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

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122 павильона подготовки воды для 27 тыс. 300 человек установлено в населенных пунктах с населением более 350 человек за 2018 год. Доля жителей региона, обеспеченных водой надлежащего качества, за 2018 год возросла до 88,2% (в 2017 году - 87,3%).

Об этом заявил глава региона Александр Моор, выступая перед депутатами областной думы с отчетом о деятельности правительства Тюменской области за 2018 год.

"Следующий этап – обеспечить водой надлежащего качества села с населением от 200 человек — это 25 тысяч наших земляков. Для этого уже в 2019 году планируем установить 79 павильонов, - проинформировал Александр Моор. - Для снижения негативного воздействия на подземные источники водоснабжения в 2018 году ликвидировано 32 неиспользуемые аварийные водозаборные скважины в Юргинском, Аромашевском и Вагайском районах".